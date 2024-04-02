ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية هالة صدقي على الأخبار التي انتشرت منذ أيام، حول زواجها مؤخرا للمرة الثالثة.

وفي التفاصيل، انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد زواج هالة صدقي، عقب حصولها على حكم بالطلاق من زوجها الثاني ووالد طفليها.

ونشرت هالة صدقي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي، وثقت فيه زيارتها لمناطق القاهرة التاريخية، وعلقت: "الحسين من أجمل المناطق السياحية الدينية وأجمل المناطق على الإطلاق، بها أجواء رمضانية".

وإنهالت التعليقات على مقطع الفيديو، من متابعيها لتقديم التهنئة لها على الزواج، وردت على الفور، نافية إرتباطها مجدداً، وقالت: "كذب طبعاً".

وتتوالى تعليقات المتابعين على الفيديو، لكن هالة صدقي حسمت الأمر بقولها: "لا في جواز، ولا الخبر ده له أي أساس من الصحة، وكل المواقع دي هيتحولوا للتحقيق".

كانت هذه تفاصيل خبر إليكم حقيقة زواج هالة صدقي للمرة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.