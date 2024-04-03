شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 9.. على الطيب يعترف بحبه لـ سيرين خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 من مسلسل مليحة اعتراف هشام (على الطيب) بحبه الشديد إلى مليحة (سيرين خاص)، بعد محاولته المستمرة الاعتراف لها، ولكن كل مرة يحدث شيئا يمنعه.

مسلسل مليحة

وكانت أحداث الحلقة 9 من مسلسل مليحة شهدت ذهاب صالح (أشرف زكى) وزوجته نوال (حنان سليمان) إلى طبيب الأورام بالتحاليل والأشعة اللازمة، بعد شكه فى إصابتها بالسرطان، وبالفعل يخبرهم الطبيب أن الورم انتشر فى أكثر من مكان فى جسدها، ومن الضرورى أن تبدأ العلاج فورا للسيطرة على المرض.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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