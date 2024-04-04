هبة الحسين لـ رامز جلال: عملت تجميل في مناخيري وناوية أعمل عمليات تانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضاف الفنان رامز جلال في الحلقة الـ25 من برنامج "رامز جاب من الأخر" المعروضة اليوم الخميس 4 أبريل 2024، على قناة MBC مصر: الفنانة هبة الحسين والفنانة وخبيرة التغذية لبنى عبدالعزيز.

وسخر رامز من هبة الحسين، ومن ملابسها قائلا "مسوداها ليه جاية تعزي ولا إيه، دي مش جزمة دي خف جمل"، وسألها هل فيه مشروع "خطوبة" قريبا، وأكدت الأمر.

كشفت هبة عن خضوعها لعملية تجميل في أنفها فقط، ولكن تنوي إجراء عمليات أخرى الفترة المُقبلة.

وقال رامز عن لبنى وهبة "لو العيال اللي على السوشيال ميديا مش لاقيين حد يلمهم، أنا لها.. معانا ومعاكم اللي ملهمش عزيز، اللي بيكرهوا الرجالة بشكل يغيظ، واللي هنهريهم تريقة وتأميز هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز"

وفي تقديمه لهما، قال "نجمتين لامعتين في سماء السعودية، شوية مذيعات شوية ممثلات، واخدين الانستجرام منصة لبث الأفكار المسمومة، وبيسلطوا النساء على أجوازهم، وواحدة بتقول مفيش راجل مش بيخون، والتانية بتقول إن المرأة العاقلة لا تتزوج أمال مين اللي تتجوز المرأة العبيطة".

ويشهد البرنامج استضافة عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.