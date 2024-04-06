ببشرة سمراء وشعر أسود.. هنا الزاهد تٌثير ضَجّة بظهورها الأخير| شاهد

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2024 12:48 صباحاً - شاركت هنا الزاهد، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت فيها بإطلالة مختلفة.

وظهرت الفنانة الشابة هنا الزاهد مع بطل فيلمها الجديد هشام ماجد، مرتدية بلوزة باللون البني مع كارديجان باللون الزيتي ليكشف عن جمالها.

إطلالة مختلفة لـ هنا الزاهد

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الظهور بملامح مختلفة تماما وبشرة سمراء.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تغير لون شعرها للشعر الأسود لتظهر بلوك مختلف عن المعتاد.

هنا الزاهد زوجة غير سعيدة… ما السبب؟

وكانت شوّقت هنا الزاهد جمهورها لفيلمها السينمائي الجديد “فاصل من اللحظات اللذيذة” مع الفنان هشام ماجد، والذي سيعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024. وشاركت هنا متابعيها عبر “إنستجرام” الفيديو الدعائي للفيلم، الذي تضمن مشاهد كوميدية تكشف طبيعة علاقة درية وزوجها صالح، “هنا وهشام” وابنهما.

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

وتدور أحداث “فاصل من اللحظات اللذيذة” في إطار كوميدي، حيث تسلّط الضوء على علاقة زوجية سيئة بين مهندس معماري وزوجته، تتحوّل فيما بعد لعلاقة مثالية بسبب حدث طارئ يعترض حياتهما.

ويلعب بطولة الفيلم: بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، والطفل جان رامز، وهو مـن تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجتمع فيها هنا الزاهد مع هشام ماجد في عمل، إذ سبق أن تعاونا في فيلم سينمائي يحمل اسم “بضع ساعات من يوم ما”.

وقبل أيام قليلة، كشفت الشركة المنتجة للعمل عن البرومو الرسمي للفيلم الذي تؤدي فيه هنا دور الأم لأول مرة، وأعلنت أنه سيتم طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر.

آخر أعمال هنا الزاهد

الجدير ذكره أن آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل “سيب وأنا أسيب” المؤلف من 10 حلقات ولعبت بطولته إلى جانب أحمد السعدني، وأية سماحة، وعارفة عبد الرسول، ومحمد جمعة، ويارا جبران.

أما آخر أعمالها المسرحية فكانت مسرحية “تييت” التي تم عرضها خلال موسم الرياض 2024، ولعب بطولتها إلى جانب الفنان أحمد حلمي، وحمدي المرغني، والطفل جان رامز.

كما تنتظر هنا بدء تصوير فيلمها السينمائي الجديد مع الفنان تامر حسني، والذي يحمل اسم “ري ستارت” تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »