شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 27.. هل سيتزوج العوضي من كارولين عزمي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة السادسة والعشرون، من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، اعترف عرب - أحمد العوضي، لأنغام - كارولين عزمي، بحبه، وأنه ينوي الزواج منها، وعلى الجانب الآخر ذهبت حنان - دينا فؤاد، لتخبر عبد ربه - رياض الخولي، أن أنغام ابنته أصبحت سيرة المغربلين كلها، لأنها ترافق عرب في كل مكان بالرغم من العداوة بينه وبين أبوها عبد ربه، فهل سيتزوج عرب من أنغام بالفعل أم سيقف لهم عبد ربه؟

وكانت قد شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث قررت ماجدة- سلوى عثمان، أن تذهب فرح إبنها علي- محمد أحمد ماهر، بالرغم من أنه لم يدعوها، وتوسل إليها عرب- أحمد العوضي، ألا تذهب، لكنها أصرت، وعندما وصلت منعها الحرس من الدخول، ولكنها دخلت رغما عنهم ونادت علي إبنها علي، وقبل أن يصل إليها إبنها أوقفه حماه وأمره أن يطرد أمه من الفرح لأن كل من الفرح ناس مهمين ولا يشبهوها، وإلا سينهي الفرح، فأمتثل علي لكلام حماه، وطلب من أمه أن تنصرف، وأنصرفت بالفعل وهي منهارة.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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