شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 12، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

كما شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، تورط مروان من جديد في أزمة جديدة للبحث عن ابنه الحقيقي، بعد ان اضطر إلى دفع أموال طائلة للشخص الذي حاول الوصول إليهم مدعيًا امتلاكه معلومات تفيد بالوصول إلى ابنه الحقيقي، وهو ما ظهر عكس ذلك في نهاية الحلقة، بعد أن ظهر أن مسئول وزارة الصحة في الإسماعيلية هو العقل المدبر لعملية ابتزاز مروان والحصول منه على أموال.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان