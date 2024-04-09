بفيديو طريف من الكواليس..محمد إمام يشارك لحظات جميلة عاشها مع فريق عمل "كوبرا"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد إمام مقطع فيديو عب حسابه الخاص أظهر فيه لحظات جميلة من الضحك مع طاقم العمل من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "كوبرا"، و علق إمام على منشوره بالقول: "احلى كواليس مع احلى ناس، هتوحشوني كتييير ".



و في قوت سابق، نشرت الممثلة المصرية منة فضالي مجموعة من الصور من كواليس يوم التصوير الأخير لمسلسل "كوبرا" الذي يعرض حالياً في شهر رمضان المبارك.

وكتبت منة تعليقاً:"فركشششششش كوبرا من احلي الأجواء واحلي لوكيشن مبروك لكل صناع العمل ومليون مبروك للزعيم الصغير محمد امام اطيب قلب صاحب بجد مبسوطه اننا اشتغلنا مع بعض ومبسوطه ان الجمهور تقبلني معاك وكسبت صديق قبل اي حاجه مبروك نجاحك ودايما نجاحك فوق الخيال يا كوبرا ومبروك لعشره العمر المخرج العسل الشاطر احمد شفيق مبروك ل احلي مها سليم شكرا علي تعبك وحبك وجمال قلبك".

