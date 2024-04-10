تعرف على إيراد فيلم "عالماشي" في يومه الأول بدور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "عالماشي" بطولة الفنان علي ربيع، المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر السينمائي، أمس الثلاثاء 9 أبريل 2024 الموافق وقفة العيد، بعدما استقبلته دور العرض السينمائي.

وحقق فيلم عالماشي في يومه الأول بـ"السينمات" إيرادا بلغ 134 ألفا و121 جنيها.

واحتفل فريق الفيلم أمس الثلاثاء به في عرض خاص أقيم في سينما بمدينة السادس من أكتوبر، وحرص على الحضور عدد من النجوم من خارج الوسط الفني، بينهم: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، محمد أنور.

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز) وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج TMP للمنتج يوسف الطاهر.