شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحقق 4 ملايين جنيه فى أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، للنجمين هشام ماجد وهنا الزاهد، أكثر من 4 ملايين جنيه فى أول أيام عيد الفطر.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندى وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين وإنتاج أحمد السبكى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.