عمرو دياب يشيد بـ”الحشاشين” وموسيقى “أشغال شقة” في حفله بالجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إحتفالًا بـ عيد الفطر المبارك وبحضور جمهور كبير محبيه، أحيا الفنان عمرو دياب حفلاً غنائياً بمدينة الجونة في مصر، قدّم خلاله أشهر أغنياته القديمة والجديدة التي لاقت تفاعلاً ملحوظاً من روّاد الحفل.

وخلال الحفل أشاد الفنان عمرو دياب بمسلسل “الحشاشين” الذي جسد بطولته الفنان كريم عبد العزيز وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، كما وجه الشكر للمنتج تامر مرسي قائلًا: ” أجمد حاجة إتعملت في السنة دي و في كل السنين اللي فاتت”.

فيما نشر المخرج والمؤلف خالد دياب مقطع فيديو على حسابه الرسمي بـ”فيسبوك” لعزف موسيقى مسلسل “أشغال شقة” بحفل الفنان عمرو دياب وكان قد تم عرض المسلسل خلال موسم دراما رمضان الماضي وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد، الفنانة أسماء جلال.

ويعد مسلسل “الحشاشين” العمل الأضخم إنتاجيًا في تاريخ صناعة الدراما المصرية، حيث تم تصويره بين مصر وسوريا ولبنان والمغرب وكازاخستان، وكان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023 قبل أن يقرر صناعه عرضه في الموسم الجاري.

مسلسل “الحشاشين” تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف من بينهم محمد رجب وأمينة خليل.