“خناقة” على الهواء بين هشام ماجد وهنا الزاهد لهذا السبب الغريب (فيديو)

كتب امير فتحي في الأحد 14 أبريل 2024 06:48 مساءً - حل النجمان هشام ماجد وهنا الزاهد في ضيافة برنامج تفاعلكم على شاشة “العربية مصر” متحدثان عن أحدث أعمالهما فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة“.

وخلال اللقاء دخل الثنائي الفني في مشادة طريفة على الهواء بسبب إيفية “المطبخ البمبي” في فيلمهما، في محاولة كل منهما إثبات نسب الإيفيه لنفسه وتأكيد أنه صاحب فكرته.

هنا الزاهد وهشام ماجد

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم.

يواصل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة النجمين هشام ماجد وهنا الزاهد، تقدمه في تحقيق الإيرادات في موسم أفلام العيد، محتفظا بالمركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، نظرا لفكرته المختلفة، متفوقا على كل الأفلام المنافسة.

إيرادات فاصل من اللحظات اللذيذة

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، وحقق الفيلم أمس إيرادات 6 ملايين و600 ألف جنيه، ليتخطي إجمالي إيراداته منذ عرضه في موسم العيد 11 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتصاعد إيرادات الفيلم الأيام المقبلة.

قصة فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور أحداث فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد خلاله هشام ماجد شخصية مهندس معماري متزوج من هنا الزاهد، ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يواجها مفاجأة تغير حياتهما، وتقلبها رأسًا على عقب.

أبطال فاصل من اللحظات اللذيذة

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم “بضع ساعات فى يوم ما”، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

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الخليج 365

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