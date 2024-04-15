شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب يشيد بالحشاشين: مبروك علينا عمل فني تاريخي مشرف ويرفع الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السيناريست تامر حبيب بمسلسل الحشاشين الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان المنقضي 2024، حيث نشر بوستر المسلسل عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقًا عليه: "كنت مقرر من الأول إني هحوش الفرجة لبعد رمضان، عشان كنت عارف إن ده مسلسل موضوعه ثقيل وكنت عايز أشوف حلقاته ورا بعض من غير ما أُجبر أني أفضل مستني حلقة بكرة، وقد كان".

وتابع: "عيدت مع حسن الصباح وأتباعه وأعوانه وأعدائه ومريديه وكارهيه وظللت وسطهم لمدة أربعة أيام بالتمام والكمال، أربعة أيام ممتعة وشيقة ومتقنة ومرهقة".



تامر حبيب

كما وجه الشكر إلى صناع العمل قائلاً: "شكرًا يا طاقم هذا العمل ذو العيار الثقيل أمام وخلف الكاميرا، شكرًا علي كل المجهود المبذول بإخلاص، أنا بجد مش عايز أذكر أسماء علشان انتوا كتير جدًا، انتوا جيش مجهز بعناية من الموهوبين المخلصين، كل واحد فيكم قدر يمتعني بشدة، مبروك علينا كلنا عمل فني تاريخي مشرف ويرفع الرأس".

مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.