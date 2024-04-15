شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Godzilla X Kong يحقق 436 مليون دولار إيرادات فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الفنتازيا والحركة Godzilla X Kong إيرادات تخطت حاجز الـ463 مليون دولار منذ طرحه لأول مرة فى 29 مارس الماضي بدور العرض السينمائية، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 47% عن الأسبوع الماضي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن فيلم الفنتازيا الجديد Godzilla X Kong يقترب من حاجز النصف مليار دولار إيرادات خلال أسبوعين من العرض فى 71 سوقاً بجميع أنحاء العالم.

فيلم Godzilla vs. Kong الأخير الذي عرض في عام 2021، من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.