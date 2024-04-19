"حصل خير يا عبدالمجيد".. أول رد من نيللي كريم على اعتذار باسم سمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ردت الفنانة نيللي كريم، على اعتذار الفنان باسم سمرة لها ولزوجها هشام عاشور، بسبب تصريحاته ضده أثناء ظهوره ضيفًا في أولى حلقات برنامج "رامز جاب من الاخر" في رمضان 2024.

وعلق "سمرة"، في لقائه ببرنامج "كلام الناس"، تقديم الإعلامية ياسمين عز، المذاع على فضائية "mbc masr"، وعلى تصريحاته ومهاجمته هشام عاشور قائلا: "نيللي أختي وأنا بتعلم منها وبعتذر لها على الهواء أهو، وجوزها كان راقي جدًا وزعل من رامز مش مني".

ونشرت نيللي "ستوري"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "حصل خير يا عبدالمجيد، عارفة إن قلبك أبيض ومفيش بينا غير كل خير".

وأثار "باسم سمرة" جدلًا كبيرًا بتصريحاته ضد الفنانة نيللي كريم بعد مشاركته لها بطولة مسلسل "ذات"، وقال إنها تعلمت منه ومن الفنانة انتصار أصول التمثيل وهو ما سبب له أزمة كبيرة.

وشارك "باسم سمرة" مؤخرًا بمسلسل "العتاولة"، بطولة الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي والذي عرض بموسم دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحُا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة جعلت الشركة المنتجة تعلن عن إنتاج جزء ثان من العمل.

ويخوض باسم سمرة تجربة سينمائية جديدة مع الفنان محمد عادل إمام، في فيلم "اللعب مع العيال" المقرر عرضه بموسم افلام عيد الأضحى المقبل للمخرج الكبير شريف عرفة.

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