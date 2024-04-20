أشرف زكي: "عشت أجمل لحظات حياتي في مسلسل مليحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تجربته بمسلسل "مليحة" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.

وقال زكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ليالينا" على الفضائية المصرية مع الإعلامي محمد السماحي، إنه يعتز بمشاركته في مسلسل "مليحة " الذي يجسد الموقف المصري العظيم من القضية الفلسطينية وأهلينا في غزة.

وتابع زكي: "شعرت بالفخر وأنني جندي في كتيبة العمل والذي عاش فيه أجمل لحظات حياته مع فنانين عظماء من مصر والعالم العربي وفي مقدمتهم ميرفت أمين ودياب وأمير المصري وحنان سليمان وأثناء تجسيد دوري مع أبطاله بقيادة المخرج العبقري عمرو عرفة".

واستكمل: "مسلسل (مليحة) تحديدًا هو بين قوسين بالأعمال المتميزة في الخريطة الرمضانية لرسالته الوطنية واستعراضه لدور مصر العظيم تجاه القضية الفلسطينية".

كما وجه نقيب المهن التمثيلية شكر خاص للشركة المتحدة على هذا الموسم الدرامي الرمضاني المتكامل والمنوع وعلى شجاعتها وجرائتها في تقديم مسلسل "مليحة" عن القضية الفلسطينية.

ووجه الشكر أيضا لكل المشاركين في الأعمال الرمضانية من كل الأجيال على جهدهم الكبير لتقديم موسم درامي متميز يمثل طفرة في تاريخ الدراما ويليق باسم مصر.