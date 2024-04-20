أحمد سليم يُهدي أغنيته الجديدة لـ”فنان”.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنان المصري احمد سليم بعنوان “فنان” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود العالمية.

أغنية “فنان” باللهجة المصرية ومن اللون الغنائي الرومانسي مع ايقاعات موسيقية سريعة، وقام النص الغنائي على الحب والرومانسية ووصف الشريك بـ”الفنان” الذي يمتلك أساليب الدلع بدخوله المفاجئ إلى القلب.

حمل فيديو كليب أغنية “فنان” توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة وتم تصويره في مصر.

أغنية “فنان” من كلمات محمود قباني والحان كريم ياقوت وتوزيع بيشوي جميل وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

من جهة ثانية، انتهى احمد سليم مؤخراً من تصوير أربع أعمال غنائية باللهجة المصرية في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

يُقدم احمد سليم في أغنياته التي صُورت في لبنان أنماط موسيقية منوعة، وتحمل الأغاني عناوين “هنغير جو” و “شوية دلع” و “يا نجوم الليل” و “قلبي دايب”.