حسن الرداد يكشف سر تشابه مشهد وفاة والدته في "محارب" والواقع

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان حسن الرداد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين، عن صعوبات مسلسله "محارب" الذي عرض علي شاشة cbc خلال موسم رمضان.

وقال الفنان حسن الرداد، إن مسلسل محارب واحد من المسلسلات الصعبة في تكوينها، مضيفاً:" شخصيتي في المسلسل كانت صعبة جدا وكذلك باقي شخصيات المسلسل، دوري كان صعب جدا ومليان مشاهد مركبة كتيرة بأن المسلسل يناقش قضية كثيرة".

وتحدث الفنان حسن الرداد عن مشهد وفاة والدته في مسلسل محارب قائلا:" المشهد كتبه المؤلف والباقي يكون دور الممثل الذي يرتجل خلال العمل ويعتمد بشكل كبير علي إبدا الممثل، المشهد كان صعب جدا وذكرني بوفاة والدتي الحقيقة، حيث تشابه مشهد الوفاة في دخولي غرفة المستشفي لرؤية والدتي الحقيقة وتكررت علي لساني جمل خلال مشهد وفاة والدتي في المسلسل كانت نفس الجمل التي قلتها لوالدتي في الحقيقة خلال تواجدها في المستشفي خاصة جملة "متفقناش علي كدة".



أحداث مسلسل محارب

ع ض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث علم حسن الرداد وأخوته بموت والدتهم في حادث سير من قبل أحد مشاهير السوشيال ميديا، حيث تتوالى الأحداث ويحاول أحمد زاهر "حسام" مساومة أسرة عفاف شعيب وتحديدًا محارب للتنازل عن القضية مقابل مبلغ من المال.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتامر عبد المنعم وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني كريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.

