أسما إبراهيم تقدم حفل إيمي جالا

ياسر رشاد - القاهرة - وقع اختيار إدارة حفل إيمي جالا، الذي سيقام في دبي يومي 27 , 28 على الاعلامية أسما إبراهيم لتقديم الحفل علي الريد كاربت وتقدم جميع الضيوف والمكرمين خلال الحفل .

وقالت إدارة حفل إيمي جالا في بيان لها انه تم اختيار الاعلاميه المصريه أسما إبراهيم لتنقل البث المباشر للحفل في الثامن والعشرون من شهر أبريل الجاري والذي ينقل علي الهواء من دبي مول بمدينه دبي .

وأعربت أسما إبراهيم عن سعادتها باختيار اعلاميه مصرية لتقديم هذا الحدث الكبير الذي يحشره عدد كبير من المشاهير بالعالم والوطن العربي .

برنامج حبر سري

أسما إبراهيم قدمت مؤخرا الموسم السابع من برنامج حبر سري وعرض في شهر رمضان الماضي والذي حقق نجاح وحصد علي افضل برنامج في عده استفتائات.