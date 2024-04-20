بالصور.. رانيا يوسف وجوهرة على السجادة الحمراء بمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حرصت الفنانة رانيا يوسف والراقصة جوهرة على حضور السجادة الحمراء ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة

وبدأ توافد عدد من النجوم والقائمين على المهرجان على السجادة الحمراء منذ قليل

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته الثامنة في الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وتم اختيار تونس لتكون ضيفة شرف هذه الدورة، حيث سيتم إهداء خاص تكريم السينما التونسية في حفل الافتتاح، يعقبه عرض الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، فضلا عن عرض فيلم "كواليس" للمخرجة عفاف بن محمود في مسابقة الأفلام الطويلة

ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، ويعقد دورته الثامنة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.