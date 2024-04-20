أحمد زاهر يعتذر لـ محمد فؤاد في حفل زفاف نجله لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان أحمد زاهر على تهنئة الفنان محمد فؤاد على زواج نجله "عبد الرحمن" بحفل الزفاف الذي أقيم مساء أمس الجمعة والذي امتد للساعات الأولى من صباح اليوم السبت بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من ألمع نجوم الفن والغناء.

وأعاد "زاهر" نشر مقاطع فيديو عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام"، أوضح خلالها تواجده في حفل الزفاف، وأنه قرر الحضور على الرغم من وصوله من السفر قبلها بساعات ولم يأخذ القسط الكافي من الراحة وعلق: "أنا تحت أمر فؤش ده على راسي، وألف مليون مبروك لعبد الرحمن وأحلى فرح بإذن الله".

كما أوضح مقطع فيديو أخر مقابلته الفنان محمد فؤاد الذي استقبله بالأحضان وعلق "فؤاد": "بص على موبايلك يا أحمد لازم أكلمك من على موبايلي"، ليرد عليه "زاهر": "أسف والله حقك عليا".

وشهد حفل زفاف عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد حضور العديد من نجوم الفن والغناء والشخصيات العامة وهم الفنان مصطفى قمر، الفنان محمد حماقي، الفنان إيهاب توفيق، الفنان حميد الشاعري، الفنان عمرو دياب، الفنان حمادة هلال، الفنان وليد سعد إلى جانب عدد من نجوم الفن ورجال الأعمال والشخصيات العامة وهم الفنان محمد لطفي، الفنان محمد الشقنقيري، الفنانة دنيا عبد العزيز، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروسين إلى جانب التقاط عدد من الصور التذكارية مع والده الفنان محمد فؤاد الذي شاركهم عدد من الأغاني خلال الحفل وسط تفاعل المتواجدين.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أحمد زاهر كانت بمسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرض بموسم دراما رمضان الماضي.

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