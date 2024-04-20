ريم البارودي تكشف عن سبب حضورها مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استقبلت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة ريم البارودي على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الثامنة هذا العام والذي يقام في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري.

ونشرت "بوسي" مقطع فيديو من كواليس حفل الافتتاح عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت وهي تستقبل الفنانة ريم البارودي فور وصولها السجادة الحمراء وقامت بسؤالها عن السبب وراء حرصها على حضور فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، ردت عليها "البارودي": "مينفعش أقوله لأ عشان هو المهرجان الوحيد في العالم للمرأة، وأسوان ماينفعش يتقال لها لأ".

وشهد حفل الافتتاح توافد العديد من نجوم الفن والإعلام إلى جانب المنظمين والقائمين على إدارة المهرجان.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة اختار تونس لتكون ضيفة شرف هذه الدورة، حيث سيتم إهداء تكريم خاص للسينما التونسية من حفل الافتتاح، يعقبه عرض الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، فضلًا عن عرض فيلم "كواليس" للمخرجة عفاف بن محمود في مسابقة الأفلام الطويلة.

ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، ويعقد دورته الثامنة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.

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