مايا مرسي في افتتاح مهرجان أسوان: "أطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان على فلسطين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بانطلاق الدورة الثامنة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة

وقالت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها بالمهرجان: "سعيدة بأن المهرجان يناقش أهم القضايا والتحديات التي تواجه المرأة، وأفتخر بتجربة المهرجان الملهمة"

وأضافت: "وأود أن أعبر عن سعادتي لحرص المهرجان على الاهتمام بالقضية الفلسطينية، بالفن ترتقي الأمم، واسمحوا لي أن أكرر في محفل مصري، وأطالب بوقف العدوان على فلسطين الآن وليس غد، لا تسمحوا بالتهجير القسري للمدنيين ولا تسمحوا لازدواجية المعايير، وأتمنى أن تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير ونطالب بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس"

واختتمت مايا مرسي حديثها قائلة: "رسالة مصر كانت وستظل رسالة حق وعدل وسلام وإنسانية"

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته الثامنة في الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وتم اختيار تونس لتكون ضيفة شرف هذه الدورة، حيث سيتم إهداء خاص تكريم السينما التونسية في حفل الافتتاح، يعقبه عرض الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، فضلا عن عرض فيلم "كواليس" للمخرجة عفاف بن محمود في مسابقة الأفلام الطويلة

ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، ويعقد دورته الثامنة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.