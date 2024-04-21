مايا مرسي توجه تحية خاصة للمرأة الفلسطينية بحفل افتتاح مهرجان أسوان

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته الثامنة والتي انطلقت أمس السبت ومقرر أن تستمر حتى 25 أبريل الجاري.

قالت مايا مرسي :"مهرجان أسوان يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التي تواجه المرأة ، ويظهر هذا الاهتمام ببنات أسوان وقضايا المرأة عبر منتدى نوت".

وأشادت مايا مرسي، بعرض برنامج الافلام الفلسطينية من المسافة صفر ، معتبرة الفن القوى الناعمة الذي ينادي بوقف هذا العدوان ومنع التهجير القسري لأهل غزة، وان تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير وان تقام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، موجهة تحية خاصة للمرأة الفلسطينية.

تفاصيل الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين.



وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون .



وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة .



أما لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، فيتولى رئاستها المخرجة هالة خليل، وتضم في عضويتها المنتجة السعودية المصرية باهو بخش، ومدير التصوير حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والكاتبة والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر.



وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر في عضويتها، الكاتبة الدكتورة داليا بسيوني، واللبنانية "دوريس سابا" المديرة التنفيذية لمجتمع بيروت السينمائي، والدكتور سمير شاهين أستاذ ورئيس قسم الديكور السابق بكلية الفنون الجميلة.

ويشارك في لجنة تحكيم مسابقة أفلام الورش، الممثلة السودانية إيمان يوسف، والنجمة راندا البحيري، والفنان التشكيلي العراقي عماد منصور.

وينظم المهرجان قسما خاصا للأفلام التونسية القصيرة يضم 5 أفلام ، وهي: "شيطانة"، "نضال قيقة" ، "إخوان"، "رنيم"، و"مش معروف".

ويشارك بمسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام، هي: "بنات ألفة" ، "رسائل الشيخ دراز" ، "بعد الأمطار الغزيرة" ، "ألمانيا" ، "أحلام أندرو" ، "أرتور وديانا" ،"كواليس" ، "خطوط النمر" ، "الجنة تحترق" ،"وودلاند" .



فيما تشهد مسابقة الفيلم القصير مشاركة 20 فيلماً وهي: "600 جرام"، "أبيي" ، "تحت أقدام أم" ، "شي جابي" ، "بيني وبينك"، "كولورادو"، "مبعوثة السماء"، "راحة أبدية"، "ما دمت تحبني، ارحل"، "حب جليدي"، "مثل صفرة المرض"، "أنا وعيدروس"، "صيف متأخر" ،"حُطام"، "جلد بُني"، "لون البشرة" ، "بتتذكري"، "زومبي قريبًا جدًا"، "سوزان"، "خذيني إلى البيت".



كما ينظم المهرجان مسابقة للفيلم المصري ويتنافس فيها 4 أفلام، حيث يعرض بها فيلم "رحلة 404" وفيلم "ليلة العيد" وفيلم "رسائل الشيخ دراز"، و"مقسوم".



ويقيم المهرجان مسابقة بعنوان "أفلام ذات أثر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يتنافس على جوائزها 10 أفلام، هي: "نور عيني"، "تعليم الكبار"، "فصلة"، "نهار داخلي"، "قلتلك"، "مجرد رقم"، "زوجتي الحبيبة جيهان"، "نوارة"، "ضحكة سعاد"، "امرأة المباراة".



ويتضمن برنامج الورش التي يقيمها المهرجان 11 فيلماً ما بين روائي ووثائقي من إبداع فتيات أسوان وشبابها، وهي: "زهرة الجوري"، "نور العزلة"، "العجلة"، "ثقب في غلاف الأمان"، "سيرة الدروب"، "بعث"، "بنات مارس"، "الغناية"، "تعيش انت"، "لا"، "قطيع ".



ويحتفي المهرجان هذا العام بالسينما الفلسطينية حيث يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية وهي"أنا من فلسطين" ، "لو أخذوه"، "مستقبل مقطوع" ، "سَرد" ، "خيوط من حرير" و"محاولة للنجاة" .



وينظم المهرجان هذا العام أيضا برنامج خاص للسينما السودانية يضم 5 أفلام قصيرة هي، "حكاية مآب" ، "طوبة لهن" ، "كالوس برؤوت" ، "نساء الحرب" ، "وسينامون داليا".



ويواصل المهرجان تنظيم برنامج سينما الأطفال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ويضم 6 أفلام للأطفال.



وتعقد الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة برعاية وزارتي الثقافة، والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.