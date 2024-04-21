ميرنا وليد - بيروت - خطفت ميغان ماركل الأنظار خلال حضورها مع زوجها حدث خيري في فلوريدا.

وتألقت دوقة ساسكس، بفستان باللون الأبيض من تصميم هايدي ميريك، يبلغ سعره 515 دولاراً.

يتميز فستان ميغان بفُتحة بين الصدر والخصر وقوس ملتف عند الرقبة، وجاء محدد الخصر، وواسع من الأسفل.

وأكملت ماركل إطلالتها بنظارات شمسية سوداء من هايدي ميريك يبلغ سعرها 215 دولاراً، وحملت حقيبة من "فالنتينو" يبلغ سعرها 3024 دولار، وانتعلت حذاء أكوازورا باللون البيج يبلغ سعره 750 دولار.

وتزينت ماركل بإكسسوارات رائعة، إذ اختارت أقراط على شكل أزرار من "Chanel".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تقبيلها الأمير هاري.. إطلالة ميغان ماركل تلفت الأنظار وهذا سعرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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