بالصور- سلمى حايك تتألق بفستان أزرق لامع في إيطاليا

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المكسيكية الأميركية سلمى حايك الأنظار بإطلالتها في إيطاليا.

وارتدت سلمى فستان طويل وضيق يعانق الجسم، جاء باللون الأزرق ومطرز بالترتر البراق، ويتميز بفتحة عنق على شكل قلب، كما أنه مكشوف الصدر والأكتاف وبدون كمين.

وأكملت سلمى إطلالتها يسترة سوداء قصيرة فوق الفستان، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأسود. "

ومن الناحية الجمالية، اختارت حايك تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة مموجة، واعتمدت مكياجاً قوياً أبرز ملامحها.

وتزينت سلمى بموجهرات فاخرة، من "بوشرون"، غذ اتختارت قرطين "Vendôme Liseré"مرصّعين بالماس من قطع الزمرّد المستدير، مع خاتم "Vendôme Liseré " مرصّع بماسة من قطع الزمرّد عيار 3.15 قراريط والماس من القطع المستدير.

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