تامر عاشور يستعد لعمل فني جديد ويعد الجمهور بمفاجآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف الفنان والملحن تامر عاشور، عن استعداده لعمل فني جديد من المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وكتب "تامر" في رسالته لجمهوره: "وحشتوني جدًا جدًا حاليًا بجهز لكم مفاجآت للفترة اللي جاية تليق بيكم وأتمنى أكون عند حسن ظنكم، يا رب كل أيامكم خير وسعادة".

شارك "تامر" مؤخرًا باحتفالات عيد الفطر في جدة وسط حضور جماهيري ضخم، وقام "تامر" بغناء باقة من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل المتواجدين.

يذكر أن، تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في الكويت ضمن فعاليات "مهرجان ليلة عمر الغنائي" والمقرر إقامته يوم 4 مايو المقبل في أرينا الكويت.

اقرأ أيضا:

طارق الشناوي يكشف سبب عدم مشاركة صلاح السعدني بـ"مدرسة المشاغبين"