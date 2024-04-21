أوضح أستاذ الأمراض النفسية والعصبية الدكتور أنور الأتربي أن الإنتاج الفني الغزير للفنان الراحل صلاح السعدني قد يكون أحد العوامل التي أدت إلى إصابته بمرض الزهايمر في آخر عمره.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “صالة التحرير”، أشار الدكتور الأتربي إلى أن أمراض فقدان الذاكرة، مثل الزهايمر، غالباً ما تكون ناتجة عن إصابات في الأوعية الدموية المخية.

وأضاف أن نتائج علاج مرض الزهايمر قد تحسنت كثيراً في السنوات الأخيرة، مما يساعد على التقليل من شدة المرض.

وأوضح أن مرض الزهايمر يصيب الأشخاص عادةً بعد سن الخمسين، ولا توجد حاليًا أي طريقة لمنع الإصابة بهذا المرض.

ووصف الدكتور الأتربي أعراض مرض الزهايمر بـ “السحابة التي تأتي بالأمطار”، مشيراً إلى تدهور وظائف المخ مع تقدم المرض.

وأكد على أهمية الانتباه إلى أعراض مرض الزهايمر المبكرة، مثل الإصابات في الأوعية الدموية المخية والجلطة المخية، لضمان تلقي العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: طبيب مصري يكشف عن المرض الذي أصاب الفنان صلاح السعدني قبل وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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