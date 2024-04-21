يجمع أحمد داود ومنة شلبي للمرة الثانية.. الانتهاء من تصوير فيلم "الهوى سلطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنان أحمد داود عن انتهاء تصوير الفيلم ومن المقرر عرضه خلال موسم أفلام الصيف المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على "انستجرام" صور من كواليس انتهاء التصوير وعلقت: "فركش فيلم الهوى سلطان".

"الهوى سلطان" هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن". يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٥ مليون جنيه مصري.

فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع الشخصية التي تلعبها منة شلبي.

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