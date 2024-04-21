للمرة الاولى منذ ولادتها.. باريس هيلتون تكشف عن وجه ابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت عارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون (43 عاماً) عن وجه ابنتها الرضيعة، لندن، للمرّة الأولى منذ ولادتها، في سلسلة صور نشرتها في حسابها الخاص على “إنستغرام”.

وفي الصور العائلية التي تمّ التقاطها في حديقة مناظرها خلاّبة، ظهرت باريس في الصور برفقة زوجها كارتر ريوم (43 عاماً) وابنهما فينيكس (15 شهراً)، في اللقطات الأولى لهم كعائلة.

وأرفقت النجمة منشورها بتعليق كتبت فيه: “أقدّم لكم لندن مارلين هيلتون ريوم. لقد حلمت بإنجاب ابنة اسمها لندن لفترة طويلة. أنا ممتنة جدًا لوجودها هنا، وأعتز حقًا بكل لحظة أقضيها معها”.

وتابعت: “إلى جانب فينيكس، أظهر لي طفلاي حبًا لم أكن أعلم أبدًا أنّه يمكن أن يكون عميقاً إلى هذه الدرجة قبل أن أصبح أمهما”.

وربطت هيلتون رحلتها مع الأمومة بأغنية “Fame Won’t Love You”، وهي أغنية أصدرتها وسجلتها مؤخّرًا مع المغنية الأسترالية سيا.

وقالت: “تُعتبر الأغنية بمثابة تذكير بأنّ هذا الرابط الخاص الذي أشعر به مع أطفالي وزوجي وعائلتي هو أكثر قيمة من أي شيء آخر في العالم”.

وكانت النجمة الأميركية قد استقبلت ابنتها لندن عن طريق الأمّ البديلة في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت.