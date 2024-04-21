قبلة حميمة بين تايلور سويفت وحبيبها تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة تايلور سويفت (34 عاماً) مقطع فيديو قصيراً على منصة “يوتيوب”، احتفالا بإصدار الفيديو الموسيقي الخاص بأغنية “Fortnight”، عبارة عن مجموعة لقطات من حياتها اليومية، منها قبلة حميمة زرعها حبيبها على خدّها.

وتضمن الفيديو سلسلة من المقتطفات اللطيفة، بما في ذلك لقطة ظهرت فيها مع حبيبها، لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي، ترافيس كيلسي، وهو يعطيها قبلة سريعة على خدّها أثناء طهو العشاء. وبدت سويفت في اللقطة مصدومة من الخطوة التي قام بها كيلسي، وراحت تضحك قبل أن ينتقل الفيديو إلى اللقطة التالية.

وإلى جانب ذلك، تضمّن الفيديو الكامل لقطات للنجمة وهي تمارس التمارين في صالة الألعاب الرياضية، وتقوم بالخياطة، وببعض الأعمال الفنية والحِرَف اليدوية، فيما ترتدي قميص جامعة كانساس، وتصنع كعك القرفة، وتتسكع مع بعض الأصدقاء على متن قارب.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع بشكل كبير، وكتب أحدهم: “أنا سعيد جدًا من أجل تايلور، انّها تشعر بالراحة أن تكون هشّة وتظهر خصوصياتها من أجلنا”، فيما قال آخر: “هذا رائع جدًا بالنسبة لها”.