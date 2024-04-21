مبادرة خيرية من كريم عبد العزيز وأحمد حلمي للأسر الأكثر فقراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قام الفنانان أحمد حلمي وكريم عبد العزيز بالتبرع ببعض مقتنياتهما الخاصة التي ظهرا بها في أعمالهما الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقراً في مصر وذلك من خلال مزاد خيري بأميركا تقيمه مؤسسة خيرية للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

حيث تبرع أحمد حلمي، بالساعة التي ظهر بها في فيلم “عسل أسود” مؤكداً في كلمته للإعلان عن طرح ساعته في المزاد: “تلك ساعتي في عسل أسود بعلبتها.. أتمنى أن تعجبكم وأتمنى أن تحصل على أعلى سعر”.

كما تبرع كريم عبد العزيز بالطربوش الذي ظهر به في فيلم “كيرة والجن” والشال الذي ظهر به في فيلم “بيت الروبي”.

ومن المقرر أن تدخل مقتنيات حلمي وكريم في مزاد خيري في حفل يقام بولاية نيو چرسي بالولايات المتحدة الأميركية.

ومن المقرر أن تحيي الحفل المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد، بحضور 3500 شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

ويتضمن الحفل مزادًا خيريًا يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية، لصالح دعم الأسر الأكثر فقرا في مصر.

ومن ضمن النجوم المتبرعين أيضًا في هذا المزاد إليسا ولبلبة وأسرة الفنانة الراحلة سعاد حسني وزوجة الفنان الراحل چورچ سيدهم.