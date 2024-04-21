حسن الرداد يفجر مفاجأة حول مشهد وفاة والدته في مسلسل “محارب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية مع برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، تقديم الإعلامية منى عبدالغني وإيمان عز الدين، فجر الفنان حسن الرداد، مفاجأة حول مشهد وفاة والدته في مسلسل “محارب”، حيث أكد أن المسلسل واحد من المسلسلات الصعبة في تكوينها، مضيفاً: “شخصيتي في المسلسل كانت صعبة جدًا وكذلك باقي شخصيات المسلسل، دوري كان صعبًا جدًا ومليئًا بالمشاهد المركبة لأن المسلسل يناقش قضية كبيرة”.

وعن مشهد وفاة والدته في المسلسل قال: “المشهد كتبه المؤلف لكن أهم شيء هو دور الممثل الذي يرتجل خلال العمل ويعتمد بشكل كبير على أدائه، المشهد كان صعبًا جدًاا وذكرني بوفاة والدتي الحقيقية، حيث تشابه مشهد الوفاة في دخولي غرفة المستشفى لرؤية والدتي وقت وفاتها وتكررت على لساني جمل خلال مشهد وفاة أمي في المسلسل كانت نفس الجمل التي قلتها لوالدتي في الحقيقة خلال تواجدها في المستشفى خاصة جملة “ما اتفقناش على كده”.

وتابع أنه اندمج في الدور لدرجة أن المخرجة شيرين عادل ذهبت له بنفسها وأخبرته أن المشهد تم تصويره، وظل لفترة متأثرًا بعد أداء هذا المشهد.