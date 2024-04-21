أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل من جديد، بعد نصيحتها للفتيات بعدم الاعتماد على الكثير من الميك اب، معتبرة ذلك مؤشراً لخلل في طاقة الأنوثة.

وقالت شمس في تصريح لها: “البنت اللي عادتها دائمًا الايلاينر ثلاثه متر والبراطم ناقة وكثير ميك اب يكون عندها خلل في طاقة الأنوثة والذكورة تكون أعلى”.

وتأتي هذه النصيحة من شمس بعد قرار نقابة الفنانين العراقيين بمنعها من مزاولة أي نشاط فني داخل العراق لمدة عام.

وتعود أسباب المنع إلى تصريحات سابقة لشمس اعتبرت مسيئة للعراق وشعبه.

وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته نصيحة شمس، إلا أنها لاقت تفاعلاً واسعاً من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسموا بين مؤيد ومعارض.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شمس الكويتية: البنت اللي تضع كثير ميك اب يكون عندها خلل في طاقة الأنوثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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