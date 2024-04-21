شاهد عفوية رابح صقر مع فرقته الموسيقية أثناء البروفة

أضفى الفنان رابح صقر أجواءً من البهجة والمرح على بروفة موسيقية جمعته بفرقته الموسيقية، وذلك استعدادًا لعمل فني قادم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من البروفة، أظهرت رابح صقر وهو يتمرن على أداء أغانيه، وسط تفاعل كبير من أعضاء فرقته.

وحرص صقر على مشاركة لحظات طريفة مع أعضاء فرقته، حيث تبادل معهم بعض النكات والمزاح، ما أثار ضحك الجميع وخلق أجواءً إيجابية داخل الاستوديو.

يُذكر أن رابح صقر قد طرح في ديسمبر الماضي الجزء الرابع والأخير من ألبومه الغنائي، وذلك بعد طرحه الثلاثة أجزاء من الألبوم على مدار عام 2023.

كما أحيا صقر مؤخرًا حفلة غنائية ضخمة في مدينة الدمام، وذلك ضمن فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك.

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