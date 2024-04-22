شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "رحلة 404" لمنى زكى فى مهرجان أسوان لأفلام المرأة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكي، والذي ينافس ضمن مسابقة الفيلم المصري

وتدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وتقام فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل، كما تم خلال حفل الافتتاح تكريم هند صبري ، غادة عادل، كاهنة عطية، منى الصبان، والمخرجة هالة خليل.