شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن بمهرجان أسوان: أنا عاشقة للسينما فهي معبرة عن مشاعرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثامنة ندوة بعنوان دور السينما في تنمية المعرفة والوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان بيرجر.

وخلال كلمتها وجهت الدكتورة نيفين القباج الشكر إلى كل الحضور، وأشارت إلى أنها سعيدة بحضور المهرجان والحديث عن السينما والفن، معبرة عن حبها للسينما، حيث قالت: "أنا بعشق السينما وبعيش فيها بضحك وبعيط ومش السينما بس ولكن كمان المسرح رائع، والمشاهد بتلمس افكارنا ومشاعرنا واتجاهتنا، وبتتفاعل معاهم كاننا عايشينها واحيانا بنبقى عايشين قصة المشهد، ويسعدني ويشرفني اكون موجودة مع حضراتكم".

وكانت الندوة بدأت بعرض فيلم بعنوان التعليم قوة في أي عمر، والذي استعرض شهادات بعض النساء حول تغير حياتهم بعد دورات محو الأمية.

وتقام فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل، كما تم خلال حفل الافتتاح تكريم هند صبري، غادة عادل، كاهنة عطية، منى الصبان، والمخرجة هالة خليل.