وزيرة الثقافة ومحافظ الدقهلية ويبحثان تكثيف الفعاليات والأنشطة بالمحافظة

ياسر رشاد - القاهرة - يتفقدا عددًا من المشروعات الثقافية

الإثنين 22/أبريل/2024 - 05:12 م 4/22/2024 5:12:45 PM

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عددًا من المواقع الثقافية التابعة لوزارة الثقافة بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بها، والوقوف على أهم المستجدات المتعلقة بتطوير الأداء بالمنظومة الثقافية بالمحافظة .





شملت الجولة، زيارة قصر ثقافة المنصورة وملحقاته، بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومبنى مسرح المنصورة القومي -المقرر تحويله لدار أوبرا المنصورة-، بحضور الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا ، وذلك للوقوف على أهم المستجدات المتعلقة بأعمال الترميم الخاصة به حتى الآن.

رفع كفاءة مسرح المنصورة

حيث استمعت وزيرة الثقافة لشرح مراحل الترميم ورفع كفاءة مشروع مسرح المنصورة من الشركة المنفذة، وشددت وزيرة الثقافة على سرعة الانتهاء من أعمال الترميم، وتسليم المبنى، حتى يُتاح تنفيذ المراحل المتعاقبة من تجهيز وتأثيث، وفتح الموقع للجمهور في أسرع وقت، كما وجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه الأنشطة والفعاليات بقصر ثقافة المنصورة، والرقابة الدورية على مستلزمات السلامة والحماية المدنية.

كما تفقدت وزيرة الثقافة، ومحافظ الدقهلية، الممشى السياحي بالمنصورة، والذي افتُتِح في العيد القومي للمحافظة، فبراير الماضي، حيث أشادت وزيرة الثقافة بمستوى التطوير والموقع المتميز للممشى على ضفاف النيل، مؤكدة أهمية استثماره في إقامة الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لخدمة أهالي المحافظة، حيث اقترحت وزيرة الثقافة أن يستضيف هذا الممشى السياحي فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان المنصورة المسرحي المقرر إقامته يونيو القادم، والذي يُعد أهم المناسبات الثقافية بالمحافظة، وأثنى محافظ الدقهلية على هذا المقترح، ووجه بالبدء في تفعيله بالتعاون مع وزارة الثقافة.