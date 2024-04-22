أحمد السقا يكشف حقيقة مرَضه بعد ظهوره بوَجه شاحب

طمأن الممثل المصري، أحمد السقا، جمهوره على صحّته، بعد الإشاعة التي إنتشرت في الفترة الماضية عن تعرّضه لوعكة صحية، ما جعله يظهر بوجه شاحب في العديد من الإطلالات.

وردًا على تلك الإشاعة، أوضح “السقا” خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب، أنه بخير و”زي الفُل” وبصحّة جيّدة ويمارس الرياضة بشكل يومي.

وأشار “السقا” أنه خضع لعملية إستئصال المرارة، مثله مثل أي إنسان، لكن هناك أشخاصًا يضخّمون الأمور البسيطة ويروّجون للإشاعات التي لا أساس لها من الصحّة. لافتاً الى انه سمع تلك الإشاعة لكنه لم يردّ عليها بسبب عدم صحّتها. وأضاف “السقا” أنه يحرص على التمارين مع طلائع الجيش بشكل يومي.

نشير أن جمهور أحمد السقا، على موعد مع إقتراب طرح فيلمه الجديد “السِّرب”، حيث يقدّم في الفيلم دور شخصية وطنيّة (علي المصري)، الذي يتعاون مع الجيش المصري لإنجاز مهمّات وطنيّة خارج حدود مصر في سبيل مقاومة الخلايا الإرهابية.

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يشارك في بطولة الفيلم نيللي كريم، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.

كما نذكر أن احمد السقا شارك في السباق الرمضاني ٢٠٢٤ من خلال مسلسل “العتاولة” من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة الصبّاح إخوان. وقد تمّ الكشف عن جزء ثانٍ من العمل سيعرض في رمضان ٢٠٢٥.