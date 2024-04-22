مهرجان القاهرة السينمائي يعلن موعد دورته الـ45.. ويختار عصام زكريا مديرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسه الفنان الكبير حسين فهمي، إقامة الدورة الـ45 وذلك في الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية .

وكان قد تم تأجيل إقامة الدورة 45 العام الماضي بقرار من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وذلك على إثر الأحداث التي اندلعت في قطاع غزة .

واستقرت إدارة المهرجان على التشكيل الجديد للمكتب الفني في دورته الـ45 وعلى رأسه الناقد السينمائي عصام زكريا مدير المهرجان .

عصام زكريا هو ناقد سينمائي وباحث ومترجم له العديد من الكتب السينمائية، كما عمل في عدة مناصب على مدار دورات المهرجان وله العديد من الكتب التي كانت ضمن إصدارات المهرجان.

تولى زكريا عدة مناصب منها رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2017.

من ناحية أخرى، تقرر فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركه بالدورة ال 45 من جميع أنحاء العالم من 1 مايو وحتى موعد أقصاه 1 أغسطس المقبل.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وينفرد بكونه الوحيد في المنطقة العربية والافريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين بفرنسا FIAPF.