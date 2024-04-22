2 مليون مشاهدة لإعلان "Deadpool & Wolverine" في أقل من ساعتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت ستوديوهات مارفل الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم الأبطال الخارقين المرتقب "Deadpool & Wolverine" ترويجًا واستعدادًا لعرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي شهر يوليو المقبل.

وأوضح الإعلان تعاون شخصية "ديدبول" التي يقوم بتجسيدها النجم الكندي ريان رينولدز لأول مرة مع شخصية البطل الخارق "Wolverine" التي يجسدها النجم الأسترالي هيو جاكمان وسط العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة.

ويحقق الإعلان نسب مشاهدة مرتفعة حيث تخطى حاجز الـ 2 مليون مشاهدة في أقل من ساعتين فقط من طرحه وذلك نظرًا للشعبية الجارفة للشخصيتين حول العالم وسط ترقب الملايين من محبي أفلام الأبطال الخارقين لأحد أكثر الأفلام المنتظر عرضها هذا العام.

وحققت سلسلة "Deadpool" نجاحاً جماهيرياً كبيراً منذ طرح جزئها الأول عام 2016 بإبرادات تخطت حاجز الـ 700 مليون دولار من ميزانية إنتاجية لم تتعد الـ 60 مليون دولار، مروراً بالجزء الثاني عام 2018 وحقق إيرادات عالمية بلغت 785 مليون دولار من ميزانية إنتاجية 110 مليون دولار.

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