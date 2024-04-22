الارشيف / فن ومشاهير

سارة سلامة تبهر متابعيها بإطلالة رائعة في أحدث ظهور لها.. صور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت سارة سلامة بإطلالة رائعة ومميزة، وهي ترتدي فستان باللون الأخضر مع تسريحة شعر خفيفة ومكياج هادئ يناسب النهار.

ونشرت سارة، الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بدون أي تعليق.

وعبر الجمهور عن سعادتهم بهذه الصور، وعلقوا: "عسل وقمر ما شاء الله"، "وحش الكون اللي بجد"، "الجمال والقمر"، "مين سمحلك تاخدي الجمال كله لوحدك"، "منورة الدنيا".

يذكر أن، سارة سلامة انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "نقطة سوداء" الذي تشارك في بطولته مع أحمد فهمي، والمقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

اقرأ أيضا..
تعلن: "أعيش قصة حب جديدة"

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا