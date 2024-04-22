سارة سلامة تبهر متابعيها بإطلالة رائعة في أحدث ظهور لها.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت سارة سلامة بإطلالة رائعة ومميزة، وهي ترتدي فستان باللون الأخضر مع تسريحة شعر خفيفة ومكياج هادئ يناسب النهار.

ونشرت سارة، الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بدون أي تعليق.

وعبر الجمهور عن سعادتهم بهذه الصور، وعلقوا: "عسل وقمر ما شاء الله"، "وحش الكون اللي بجد"، "الجمال والقمر"، "مين سمحلك تاخدي الجمال كله لوحدك"، "منورة الدنيا".

يذكر أن، سارة سلامة انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "نقطة سوداء" الذي تشارك في بطولته مع أحمد فهمي، والمقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

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