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فؤاد زبادي ضيف برنامج "Big time podcast" الخميس المقبل على MBC1

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية ، عن ضيف حلقة الخميس المقبل من برنامج Big time podcast، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بصحبة المطربة أصالة على قنوات MBC1.

ونشر تركي برومو الحلقة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "حلقة مميزة من بودكاست BigTime مع الفنان المغربي فؤاد زبادي، الخميس الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية على MBC1 وشاهد".

يذكر أن برنامج Big time podcast عُرض في شهر رمضان 2024، وشهد استضافة عدد كبير من المشاهير من مختلف أنحاء العالم، بينهم: ويل سميث، ، جورج وسوف، يسرا، كريم عبدالعزيز، أنغام، شيرين عبدالوهاب، عمرو مصطفى، أحمد حلمي، منى زكي، محمد ممدوح، محمد عبده، نوال الكويتية.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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