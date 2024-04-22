خبر صادم.. إصابة نجم “ذا فويس” بطلق ناريّ في صدره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض المغني الفرنسي كينجي جيراك لطلق ناري في الصدر اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى المستشفى في بوردو بجنوب غرب البلاد.

إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المغني الفرنسي تلقى العلاج اللازم، وأكد مصدر مقرب من التحقيقات أن الخطر زال عن جيراك، من دون الإفادة بأي تفاصيل عن ملابسات الحادثة.

وأشار المصدر إلى عدم استبعاد أي فرضية في هذه المرحلة من التحقيق.

ويتحدر الشاب البالغ من العمر 27 سنة، واسمه كينجي ماييه، من جنوب غرب فرنسا، وعائلته من أصل غجري كاتالوني.

وقد فاز ببرنامج “ذا فويس” وبيعت ملايين من ألبوماته التي تتضمن أغاني معروفة مثل “كولور جيتانو” و”أندالوز” التي سجلت مئات ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب.