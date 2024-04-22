هيئة الأفلام السعودية تطلق برامج تشجيعية لتنمية قطاع السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق مجلس إدارة هيئة الأفلام السعودية، حزمة برامج تشجيعية للمقابل المالي لتراخيص السينما داخل المملكة، بهدف دعم القطاع السينمائي وتعزيز استدامته كأحد الروافد الاقتصادية.

وأشارت الهيئة إلى تخفيض رسوم رخصة ممارسة النشاط، ورسوم تشغيل الشاشات لجميع المشغلين، لتكون ضمن الأكثر تنافسية إقليمياً ودولياً.

وتهدف تلك القرارات إلى تحفيز شركات دور السينما للمساهمة في تعزيز حضور الفيلم السعودي، والتوسع ورفع عدد شاشات السينما، وتقديم العروض الترويجية، فضلاً عن تخفيض أسعار التذاكر للجمهور.

وأكدت الهيئة أن “ذلك يأتي سعياً لدعم قطاع السينما، وزيادة شاشات العرض ونسب المساهمة الاقتصادية للشركات، وتشجيعاً لثقافة الأفلام في المملكة، الأمر الذي سيُسهم في زيادة وصول الجمهور للسينما السعودية”.

تعزيز النشاط الاقتصادي

وشدد وزير الثقافة ورئيس هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، على أهمية القرارات الجديدة، قائلاً عبر حسابه على منصة “إكس”، “خطوة مهمة لتعزيز سلسلة القيمة في القطاع السينمائي، وزيادة الإقبال على شباك التذاكر ورفع حصة الأفلام السعودية فيه، والذي يسهم بدوره في تعزيز النشاط الاقتصادي في هذا المجال”.https://cdn.iframe.ly/KAxBc1S

فيما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله آل عياف، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن “تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما والتذاكر، تؤكد مواصلة هيئة الأفلام دورها في تعزيز قطاع السينما. هدفنا هو زيادة وصول الجمهور السعودي للسينما وإثراء تجربته السينمائية، وتعزيز ثقافة الأفلام في المملكة”.

61 مليون تذكرة

يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، قد كشفت عن حجم النمو الذي شهده قطاع السينما، وإقبال الجمهور المتزايد على دور العرض، منذ عام 2018، حيث بلغ عدد التذاكر المباعة أكثر من 61 مليون تذكرة، خلال 6 سنوات تقريباً، في الفترة من أبريل 2018 وحتى مارس 2024.

وأوضحت أنه في أولى أعوام تأسيس دور العرض داخل المملكة العربية السعودية، تم بيع أكثر من 633 ألف تذكرة، أما في العام التالي تزايد حجم إقبال الجمهور، وبلغ إجمالي التذاكر المباعة نحو 6.85 مليون تذكرة، وفي عام 2020، وصلت إلى 6.6 مليون تذكرة.

وشهد إقبال الجمهور على دور العرض مع بداية عام 2021، طفرة هائلة، بعدما بلغ عدد التذاكر المباعة 13.1 مليون تذكرة، وفي العام التالي وصل حجم المبيعات إلى 14.35 مليون تذكرة، أما العام الماضي بلغت 17.6 مليون تذكرة.

أما الربع الأول من العام الجاري، بلغ حجم التذاكر المباعة أكثر من 2.6 مليون تذكرة، وسط إقبال جماهيري كبير.