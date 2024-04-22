مؤلف "صيد العقارب": محمد علي رزق كان على قدر المسؤولية في تجسيد شخصية مصطفى ضرغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث الكاتب باهر دويدار مؤلف مسلسل صيد العقارب، عن كواليس تصوير العمل الفني، والذي عرض في السباق الرمضاني 2024.

وقال "دويدار"، في لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا على فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين: "مسلسل صيد العقارب بالنسبة لي هو شخصية مصطفى ضرغام، والتي جسدها الفنان محمد علي رزق لأنه كان رابط الخيوط كلها ببعضها".

وأضاف: "أنا ما بحبش الانتقام في الدنيا وما بحبش فلسفة الانتقام يعني، رغم أن تيمة الانتقام دراميًا ناجحة جدًا وحلوة في المشادة وبتدي مساحة كبيرة للكتابة".

وأكد أن شخصية مصطفى ضرغام كان هدفها إحداث حالة توازن داخل المسلسل، مرادفًا: "أنا عذرت كل الشخصيات من حالة الجنان اللي أصابتهم دي عشان أطلع منهم أحلى حاجة، ويحسب لمحمد علي رزق الحقيقة أنه كان على قدر من المسؤولية".

وتابع: "محمد علي زرق كان بيجي يذاكر عندي في البيت بيجيب المشاهد ويجي يقول لي طب بص نمشي كده يفرجني المشهد قبل ما يصور، أقوله خلاص تمام لا مينفعش، الحقيقة هو كان قد الامانه في دور مصطفى".

وشاركت غادة عبد الرازق، في بطولة مسلسل صيد العقارب، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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