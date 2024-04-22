إلهام شاهين عن الراحل صلاح السعدني: كان نِعم الأخ والصديق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على تقديم واجب العزاء في الراحل الفنان صلاح السعدني، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان هوليوود للسينما العربية بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وقالت شاهين، في كلمة خلال ختام مهرجان هوليوود للسينما العربية، نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام: "طبعا كلنا تأثرنا عندما فوجئنا وإحنا هنا أثناء المهرجان من 3 أيام بوفاة نجم مصري عزيز عليا بشكل خاص وهو النجم صلاح السعدني".

وأضافت: "آخر أعماله كنا مع بعض في مسلسل ليالي الحلمية، وقدم دور من أهم أعماله وأعظم الأدوار الفنية في مسيرته"، مؤكدة: "صلاح السعدني كان نِعم الأخ والصديق وطبعا عزائنا لكل عائلته ومحبيه وجمهوره".

توفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ80 عاما الجمعة الماضية، وأقيم عزاء الفنان الراحل أمس الأحد في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، بدأت التحضيرات لمسلسل جديد، من المقرر عرضه العام المقبل، وسيكون خارج موسم دراما رمضان 2025.

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