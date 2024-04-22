بشرى وشيري عادل .. 10 صور من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يفتتح مهرجان مالمو للسينما العربية دورته الـ 14 هذا العام مساء اليوم الاثنين والذي تقام فعالياته في السويد في الفترة من 22- 28 أبريل الجاري.

وبدأ توافد النجوم وصناع السينما على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح وكان أبرزهم المخرج الكبير خيري بشارة ضيف شرف المهرجان، الفنانة والمنتجة بشرى، والفنانة شيري عادل، الفنان أحمد وفيق، الناقد الفني طارق الشناوي، الناقد الفني أحمد شوقي، المخرج أمير رمسيس.

وتنطلق فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية بحضور نخبة من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم وسط مشاركة العديد من الأعمال السينمائية الهامة بجميع مسابقاتها سواء الرسمية أو خارج المسابقة تتجاوز الـ 30 فيلمًا.

وأعلنت إدارة مهرجان مالمو السينمائي اختيار الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" ليكون فيلم الافتتاح الذي ينافس بالمسابقة الرسمية، وهو انتاج سوداني سويدي ألماني سعودي فرنسي مصري مشترك، ويشارك ببطولته إيمان يوسف، سيران رياك، جير دواني، إسراء الكوقلي، نزار جمعة، تأليف وإخراج محمد كردفاني.

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