ليلى علوي: صلاح السعدني كان محب لوطنه ولم يحصل على ما يستحقه كفنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قدمت الفنانة ليلى علوي واجب العزاء في وفاة الفنان الراحل صلاح السعدني، قائلة: "ربنا يرحمه ويعفو عنه، وعزائي لأسرته وأصدقائه وكل محبيه".

وقالت "علوي"، في كلمة خلال ختام مهرجان هوليوود للسينما العربية، نشرت عبر موقع "إنستجرام، إن صلاح السعدني لم يأخذ حظه الكامل والذي يستحقه كـ فنان.

وأكملت: "مش محتاجة أتكلم عن صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية، ودوره الفني ومشواره الكبير والعطاء اللي قدمه، هو كان صديق مخلص جدا وأي مكان بيكون فيه في اللوكيشن أو ستوديات كان بيدي بهجة وطاقة".

وأضافت: "اشتغلت معاه كتير في بداية مشواري وأنا صغيرة واتعلمت منه كتير، أسرته شئ مقدس بالنسباله، ومواقفه السياسية وحبه لبلده ووطنه شوفنا قد إيه مصر هي كيانه وحبه وعمره وحياته".

توفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ80 عاما الجمعة الماضية، وأقيم عزاء الفنان الراحل أمس الأحد في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.



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