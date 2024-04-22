نجمات Spice Girls معاً من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب دام سنوات، اجتمعت فرقة البوب البريطانية الشهيرة Spice Girls من جديد في عرض عفوي أمام الضيوف الذين حضروا حفل عيد ميلاد مصممة الأزياء البريطانية، فيكتوريا بيكهام، الخمسين يوم السبت 20 نيسان (أبريل).

ونشر لاعب كرة القدم السابق، ديفيد بيكهام، مقطع فيديو في حسابه الخاص على “إنستغرام” ظهرت فيه النساء الخمس وهنّ يرقصن على أنغام أغنيتهن الناجحة “Stop”، التي طُرحت عام 1998.

بدورها، نشرت فيكتوريا صوراً لها برفقة فرقتها، مشيرة إلى أن لمّ شملها مع زميلاتها هو “أفضل هدية يمكنها تمنيها على الإطلاق”.

وأعادت نشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وأرفقته بتعليق قالت فيه: “إنها أفضل ليلة على الإطلاق! عيد ميلاد سعيد لي! أحبكم جميعاً كثيراً!”.

يشار إلى أن آخر مرّة ظهرت فيها الفرقة مكتملة كانت في الحفل الختامي لأولمبياد “لندن 2012”. وفي عام 2019، قامت ميلاني براون وإيما بونتون وميلاني شيزولم وجيري هالويل، بجولة غنائية أوروبية في 2019 مع غياب فيكتوريا بيكهام عنها.

وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير، بمن في ذلك توم كروز، وجيسون ستاثام، وروزي هنتنغتون وايتلي، وغوردون رامزي، وسلمى حايك بينولت، وشارلوت تيلبوري.