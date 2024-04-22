مفاجأة سارة لمحبي آمال ماهر في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّرت النجمة المصرية آمال ماهر أن تقطع فترة غيابها عن الجمهور السعودي وتعود إليه من خلال حفل كبير سوف يُقام في الخامس من شهر أيار (مايو) المقبل، في ملعب الجوهر في مدينة جدة السعودية.

الشركة المنظمة للحفل أعلنت عن طرح التذاكر اليوم الاثنين عبر موقعها الإلكتروني، كما بدأت حملتها الترويجية له عبر مواقع التواصل، حيث نشرت ملصقاً دعائياً حمل صورتها، محمسةً الجمهور بأنّ الحفل سيكون مليئاً بالمشاعر والطرب الأصيل.

آمال كانت قد أشعلت حفلها الذي أحيته في مصر الجمعة الماضية، في منطقة التجمع الخامس، حيث جاء بعد غياب سنوات أيضاً عن الحفلات في مصر، فكان آخر حفل لها في العام 2022، لذا شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، واستمر أكثر من ساعتين، قدّمت خلالهما مجموعة متميزة من أغنياتها.

النجمة المصرية عبّرت عن إعجابها باستقبال الجمهور المصري لها، ووصفت تلك الليلة الغنائية في منشور عبر “إنستغرام” بأنّها كانت بألف ليلة، ووجّهت الشكر لجمهورها على حفاوة الاستقبال، وتفاعلهم معها طوال الحفل.

آمال استعادت نشاطها الفني بعدما طرحت نهاية العام الماضي ألبوماً غنائياً تضمن 5 أغنيات، حققت جميعها أرقام استماع عالية عبر مختلف منصات الاستماع للأغنيات، وتنوعت خلالها ما بين الرومنسي والدرامي، وهي: “أنا كويسة”، “صاحبة عمري”،”كسبتوا الرهان”، والأخيرة “الحكاية في مشهدين”.